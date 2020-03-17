Кому можно заезжать в Нур-Султан и Алматы

Кому можно заезжать в Нур-Султан и Алматыво время карантина, рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Tengrinews.kz.

«По периметру городов Нур-Султан и Алматысовместно с органами здравоохранения и Министерства обороны будут поставлены блокпосты для ограничения въезда и выезда транспортных средств и передвижения граждан. Исключение составят лица, въезжающие в город, имеющие соответствующую регистрацию в Нур-Султане и Алматы, а также отдельные лица, необходимые для обеспечения жизнедеятельности городов. Список будет определяться акиматами», — сказал министр.

По его словам, запрет не коснется транспорта, который завозит товары народного потребления. Министр пояснил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья. Также Тургумбаев предупредил об ответственности за распространение фейковойинформации. Он просит граждан проявить понимание во время карантина.