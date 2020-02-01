Кому доступны бесплатные лекарства

Получать бесплатные лекарства и медицинские изделия в нашей области может каждый человек,страдающий заболеванием. Для этого необходимо стать на диспансерный учет. К слову, на диспансерном учете по области у врачей специалистов состоит более 120 тыс. больных. Выдавать рецепты на бесплатные лекарства в рамках ГОБМП обязаны гражданам с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, кровообращения, а также эндокринной, костно-мышечной, нервной, иммунной, мочеполовой систем. Положены лекарства больным с инфекциями, новообразованиями, состояниями, требующими паллиативной помощи или восстановления после пересадки (тканей, органов).

К слову, в списке лекарств, доступных в 2020 году, предусмотрены средства для терапии пациентов с индивидуальной непереносимостью. Также будут выдавать медицинские изделия: шприцы, иглы, одноразовые тесты, инсулиновые помпы, и многое другое.

(Более подробно о том, при каких заболеваниях жители области смогут претендовать на бесплатные лекарства читайте в рубрике Статьи.Корреспонденции. Интервью на сайте нашей газеты.