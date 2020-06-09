Школы отказываются открывать первые классы

Отказ ряда школ Атырау открывать первые классы обнажил еще одну проблему: в области катастрофически не хватает учителей начальных классов.

На протяжении нескольких лет Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, который в основном специализируется на выпуске педагогических кадров, а также Атырауский гуманитарный колледж имени К. Дутбаевой перестали готовить учителей начальных классов с русским языком обучения.

— В этом году дипломы получают 127 педагогов-дефектологов, педагогов дошкольного образования, — прокомментировала декан факультета инновационного образования Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова Акмарал Муханбетжанова. — Среди них только одна учительница начальных классов для русских школ, которая уже преподает с третьего курса в средней школе №12, и ее уже давно пригласили работать там на постоянной основе. В прошлом году выпуска учителей начальных классов вообще не было, в 2018 году только одна девушка окончила это отделение. Я даже помню фамилии всех выпускников этого отделения, насколько их мало.

Как пояснила декан, в 2021 году ожидается первый выпуск будущих педагогов — обладателей грантов акимата Атырауской области. Это десять девушек из сельской местности. Однако наблюдается одна любопытная закономерность: многие выпускницы предпочитают выходить замуж и оседают дома с детьми. Пока детям не исполнится три года, никто не имеет права их тревожить. Некоторые продолжают обучение в магистратуре, на это они тоже имеют право, даже если отучились на грант и обязаны отработать три года. Словом, гарантий, что все десять выпускников будущего года пойдут в школу, нет.

— А если и придут работать, то только в сельскую местность, так как они сами из районов, — прогнозирует Акмарал Муханбетжанова.

К сожалению, такая же ситуация наблюдается и в старейшем в регионе специализированном учебном заведении области – Атырауском гуманитарном колледже имени К. Дутбаевой. Колледж уже несколько лет не выпускает учителей начальных классов с русским языком обу­чения.

— Мы ежегодно открываем набор, проводим в школах профориентационную работу, но желающих выучиться на учителя начальных классов с русским языком обучения нет. Приходят лишь 3-4 человека, а для полноценной группы надо как минимум 15, — объясняет директор Атырауского гуманитарного колледжа Айжана Карабаева. – Все, без исключения, наши выпускники трудоустраиваются еще задолго до получения диплома.

Несколько лет назад Атырауский Прикаспийский современный высший колледж тоже объявил о наборе на обучение специальности «Учитель начальных классов». Казахские отделения набираются, а вот в русских никого не бывает. Лишь 1-2 человека вначале изъявляют желание, а позже переводятся в другие отделения.

Поэтому в городе практически все учителя начальных классов работают в две, а некоторые, наиболее стойкие, и в три смены. При условии, что вторая смена начинается в 11.00 ч., а третья – в 14.00 ч. (расписание условное). В идеале после занятий учитель должен проверить домашнюю работу детей, готовиться к следующему уроку. На деле так не получается — уже идет следующая смена. Поэтому в нашей области учитель начальных классов с русским языком обучения на вес золота.

— Возможно, ситуация начнет меняться уже в этом году, — надеется Айжан Карабаева. — Учителям стали больше платить, в будущем году также ожидается повышение заработной платы на 25 процентов. Их освободили от бумажной работы. Правда, насколько это верно, сказать трудно, так как по итогам дистанционного обучения учителям пришлось писать объемные отчеты.

Частично проблема решается за счет других областей, когда в наш регион приглашают выпускников педагогических специальностей из Западно-Казахстанской области. Что будет дальше, если местные исполнительные власти намерены ежегодно сдавать в эксплуатацию сразу несколько школ?

Сейчас принято говорить, что карантин все расставил по своим местам. И с этим трудно не согласиться. Пандемия показала, насколько важны две вечные профессии – врача и учителя. Да, это призвание – работать с детьми и лечить людей – дано не каждому. И случилось так, что в век высоких технологий востребованными оказались вовсе не IT-специалисты, маркетологи или нанотехнологи.

Марина КУАНЫШЕВА