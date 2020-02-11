Казахстанцы – один народ

Страшное произошло в Кордае. Такие случаи – трагедия не для отдельных лиц, это трагедия для всего народа. Можно ли было предотвратить ее?

Сюжет не нов: в одном ауле подрались земляки, но маленькая потасовка вылилась в большое горе. Уверен, можно было бы погасить конфликт в зачатке, ведь подрались граждане одной страны, к тому же единоверцы. Но случилось то, что случилось. Сейчас во всем разбираются компетентные люди, работает правительственная комиссия, виновные будут наказаны. Случившееся показало, что понятия «мир», «согласие», «стабильность» нуждаются в ежедневном подкреплении не только словами, но и реальными делами. Только так можно добиться того, чтобы подобных трагедий не повторялось.

Я – чеченец, свободно говорю на казахском. У моих внуков крестные (кіндік атасы, кіндік шешесі) – казахи, я сам кіндік ата у детей своих друзей казахов. Естественно, мои дети и внуки говорят по-казахски, а самый младший внук вообще первые слова произнес на казахском. Это я к чему? А к тому, что надо общаться, общаться на всех уровнях. Правильно сказал, Елбасы, что в Казахстане не народы во множественном числе, а народ. Вот это надо осознавать четко. Не замыкаться в тесном кругу диаспоры, а чувствовать себя гражданином государства, в котором живешь, знать государственный язык, гордиться своей страной. Нужен ли стране тот, кто не уважает ее?

Как-то один чеченец назвал Казахстан своей малой родиной и получил жесткую отповедь от депутата Мажилиса Парламента Ахмеда Мурадова, который сказал, что у человека не должно быть двух родин. Если он здесь родился, живет и воспитывает своих детей, то это и есть его родина – единственная. И ее нужно любить, гордиться ею. Тогда в таких ситуациях, как в Кордае, не будет противоборствующих сторон по национальным признакам. Просто каждый одернет неправого, будь он казах или русский, немец или дунганин.

Казахи, голодая сами, спасли от голодной смерти тысячи людей других национальностей. Не надо забывать об этом. Мою маму спас казах-табунщик, отпаивая кумысом. Разве я могу забыть об этом? Одним словом, рецепт простой – знать государственный язык и общаться, уважать традиции друг друга, познавать друг друга.

Зелимхан ЗУБАРИЕВ, председатель ЭКО «Вайнах»