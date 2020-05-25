Карантин: В каких случаях можно выехать из страны

В каких случаях гражданин Казахстана может выехать из страны и пересечь границу, рассказали в пограничной службе КНБ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Чтобы выехать из страны, есть перечень случаев и исключений. Понятно, что каждый, кто захотел, не сможет выехать в период карантинных ограничений. Это не только ограничения, вводимые казахстанской стороной, но и сопредельными государствами тоже. Гражданин Казахстана может выехать из страны, когда он имеет определенный иммиграционный статус, если есть вид на жительство в одном из зарубежных государств; если он имеет миграционную действующую визу. То есть, в этих случаях порядком предусмотрено, что гражданин РК может выехать из страны. А также в ряде других случаев, связанных с заболеванием родственников, в случае похорон», — пояснил заместитель начальника департамента пограничного контроля Олег Кисенко в ходе онлайн-брифинга Пограничной службы КНБ РК.



Кроме того, он рассказал, как быть находящимся за рубежом гражданам Казахстана, которые хотят вернуться в страну.



«Конституционное право гражданина Казахстана неотъемлемо. Он ни при каких условиях не может быть не пропущен на территорию страны. Работа и механизмы выработаны. Наши консульские учреждения активно в этом направлении работают. 12 261 соотечественник был возвращен из-за границы. Данным вопросом занимаются консульские учреждения. Граждане, которые находятся за рубежом, могут обратиться в консульства, и необходимую помощь они получат», — проинформировал заместитель начальника департамента.



Напомним , согласно постановлению главного санитарного врача РК, все граждане, которые въезжают на территорию РК, подлежат обязательной карантинизации на срок до двух суток. При этом, лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. В случае если лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставляют справку с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы РК, они изолируются на дому в течение 14 суток.