Карантин на Тенгизе продлён. В городе пока нет

Вышло постановление от 28 мая т. г. «О введении дополнительных ограничительных мер на территории Тенгиз» за подписью главного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на объектах ТОО «Тенгизшевройл», вахтовых комплексах подрядных организаций на территории «Тенгиз» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить ограничительные мероприятия с 00:00 часов ночи 29 мая 2020 года до 00:00 часов ночи 12 июня.

ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу областного акимата на Тенгизе, руководителям подрядных организаций:

1) Усилить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах.

2) По результатам проведенной демобилизации предусмотреть мероприятия по рассредоточению персонала, проживающих в вахтовых поселках с целью обеспечения максимального социального дистанцирования по согласованию с оперативным штабом областного акимата на Тенгизе.

3) Обеспечить соблюдение карантинного режима в стационарах для наблюдения за инфицированными лицами с бессимптомным течением заболевания.

4) Организовать карантинные блоки в вахтовых поселках в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19.

5) Обеспечение противоэпидемических и карантинных мероприятий закрытием отдельных блоков и общежитий на 14-дневный карантин в случае выявления COVID-19, близких и потенциальных контактных с проведением лабораторного обследования на COVID-19;

6) Составить и согласовать с УККБТУ Жылыойского района план график тестирования работников на ПЦР-обследование.

7) Разработать детальный план мероприятий по локализации очагов COVID-19 подрядными компаниями.

8) Обеспечить врачами эпидемиологами все вахтовые поселки.

9) Обеспечить выполнение плана-мероприятия, согласованного с уполномоченными представителями Министерства здравоохранения РК, Министерства энергетики РК, Акимата Атырауской области, АО «НК Казмунайгаз» и ТШО по недопущению распространения КВИ среди работников, работающих вахтовым методом.

2. Акимату Атырауской области, ТОО «Тенгизшевройл» и всем иным организациям на Тенгизе:

1) запретить въезд и выезд транспортных средств с Тенгиза, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на Тенгизе, персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиз к месту постоянного проживания, транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ и других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства;

2) не допускать въезд транспортных средств без сопроводительной документации, санитарной обработки и регистрации (учет количества транспорта, времени их прохождения, маршрута движения, и в случае необходимости времени возврата);

3) запретить движение людей с 21:00 до 5:00 часов внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала, задействованного в поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиза к месту постоянного проживания, а также работников, задействованных в их транспортировке, работников медицинского отдела (в случае оказания неотложной медицинской помощи), работников службы пожаротушения, службы охраны объектов, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения;

4) максимально ускорить демобилизацию работников с Тенгиза;

5) демобилизацию работников, проживающих в Атырауской области, осуществлять после прохождения теста на COVID-19 на Тенгизе после получения отрицательного результата ПЦР-обследования на COVID-19;

6) ограничить совместный прием пищи, общение работников вне рабочего времени;

7) обеспечить транспортировку работников от места проживания до места работы и обратно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (расстояние не менее 1 метра между пассажирами, пассажиры в транспорте должны быть в масках);

8) обеспечить средствами индивидуальной защиты всех работников;

9) обеспечить с применением дезинфицирующих средств уборку помещений, в том числе обработку дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования и т. п.);

10) усилить санитарно-дезинфекционной режим на объектах общественного питания в местах общественного пользования вахтового поселка и др. в соответствии с приложением №18 ПГВР РК №37;

11) мобильным группам ежедневно вести мониторинг за соблюдением карантинных мероприятий;

12) обеспечить беспрепятственный доступ для работы мобильных групп в вахтовые поселки.

3. ДККБТУ Атырауской области, Управлению здравоохранения Атырауской области, ТОО «Тенгизшевройл», организациям, оказывающим медицинские услуги на Тенгизе:

1) организовать отбор материала на COVID-19 у работников с дальнейшей доставкой во временную вирусологическую лабораторию на Тенгизе согласно плану-графику обследования ПЦР;

2) обеспечить передачу списка выехавших работников с Тенгиза в организации ПМСП и медицинское наблюдение на 14 дней по месту жительства;

3) лиц с признаками ОРВИ, пневмонии обследовать на COVID-19 с подачей экстренного извещения в УККБТУ Жылыойского района;

4) при выявлении лиц с признаками, не исключающими COVID-19, госпитализировать в провизорный стационар для медицинского наблюдения;

5) мониторить выход на работу с выяснением причин отсутствия, принятием соответствующих мер и информированием оперативного штаба областного акимата на Тенгизе;

6) обеспечить инфекционную безопасность медицинского персонала карантинного и инфекционного стационаров согласно приложению 32 к постановлению ГГСВр РК №37 от 22.05.2020 г.;

7) вести контроль за соблюдением карантинных мер в стационарах для вирусоносителей с бессимптомным течением;

8) ДККБТУ Атырауской области усилить эпидемиологический надзор в очагах COVID-19 и на объектах, своевременно проводить организационные профилактические мероприятия с принятием административных мер.

4. Департаменту полиции Атырауской области:

1) установить блок-посты на всех въездах и выездах Тенгиза;

2) обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий (перемещение между этажами, комнатами) посредством камер видеонаблюдения в жилых блоках;

3) обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в карантинных стационарах посредством камер видеонаблюдения (в вахтовых поселках Южный Тенгиз, Новый Тенгиз, Ватернас, Венгерский городок и т. д.)

4) обеспечить незамедлительное принятие административных мер при выявлении нарушений карантинных и ограничительных мероприятий в рамках своей компетенции и действующего законодательства Республики Казахстан, а также широкое освещение данных фактов в СМИ в профилактических целях;

5) обеспечить оцепление карантинной зоны, не допускать въезд в вахтовый поселок, а также несанкционированное проникновение людей.

5. Жылыойскому районному УККБТУ обеспечить:

1) проведение эпидемиологического расследования каждого случая COVID-19 с определением круга контактных (близкие, потенциальные контакты) совместно с медицинскими работниками организации на Тенгизе, с заполнением эпидемиологической карты;

2) контроль за проведением изоляции контактных, соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

3) наличие расписки с контактных, находящихся на домашнем карантине, лиц, проживающих совместно с ними, о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 33 к постановлению №37 ПГВР РК.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.