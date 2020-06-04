Карантин могут усилить в трёх регионах

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На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.                              

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.

Карантин могут усилить в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях.

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