Какие операции проводит врач из Вильнюса в детской больнице

Операции с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диагнозом ДЦП, проводит в Атырауской областной больницелитовский врач-ортопед Виргилиюс Урбанавичюс.

За три дня, пока доктор пробудет в больнице, будут прооперированы восемь детей. Вместе с операциями планируется проведение мастер-классов. Всего будут обучены десять врачей-ортопедов, в том числе из городских поликлиник.

Среди тех, кто уже успешно прооперирован, 12-летний Али и десятилетний Санжар. У мальчиков множественные врожденные экзостозы. Это так нарост ткани на поверхности костях. Такая деформация ног мешала мальчишкам играть в любимый футбол. Теперь, если успешно пройдет послеоперационная реабилитация, летом они уже смело могут гонять мяч.

Марина КУАНЫШЕВА