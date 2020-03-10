Какие операции проводит врач из Вильнюса в детской больнице

Медицина, Новости

Операции с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диагнозом ДЦП,  проводит в Атырауской областной больницелитовский врач-ортопед Виргилиюс Урбанавичюс.

За три дня, пока доктор пробудет в больнице, будут прооперированы восемь детей. Вместе с операциями планируется проведение мастер-классов. Всего будут обучены десять врачей-ортопедов, в том числе из городских поликлиник.

Среди тех, кто уже успешно прооперирован, 12-летний Али и десятилетний Санжар.  У мальчиков множественные врожденные экзостозы. Это так  нарост  ткани на поверхности костях. Такая деформация ног мешала мальчишкам играть в любимый футбол. Теперь, если успешно пройдет послеоперационная реабилитация, летом они уже смело могут гонять мяч.  

Марина КУАНЫШЕВА

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