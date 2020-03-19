Какие маски защитят от коронавируса

Медицинские маски, тканевые или защитные респираторы? И самое необычное – маски из подгузников. Что из этого можно использовать несколько раз? И самое главное – что действительно может защитить от коронавируса? Масочный мир победил. Аптека оказалась нужнее. Но насколько действительно ношение медицинских масок или даже производственных респираторов может спасти нас от коронавирусной инфекции? Об этом журналисты телеканала «Хабар 24» поговорили с врачом-иммунологом Софьей Линниковой, передает МИА «Казинформ». По словам специалиста, помочь могут самые обычные образцы. Причём использовать их можно несколько раз. «Маски вообще вот эти считаются одноразовыми. Но их всё-таки можно обрабатывать. В условиях экономии масочного арсенала. Поэтому вот пластиковое у каждой хозяйки что-нибудь есть такое – использованную в течение часа-двух часов маску обрабатываем спиртом с одной стороны и с другой. И плотно закрываем. Маска в таком состоянии находится два-три часа, а после её можно использовать повторно», — рассказывает Софья Линникова. Использовать для обработки рекомендуют медицинский спирт. Достойную конкуренцию обычной маске может составить вот такой хендмейд. Срок ватно-марлевой защиты доходит до четырёх часов, после чего её также нужно продезинфицировать. «Берём марлю, 4 слоя. Прокладываем в середине вату, четыре слоя сверху. Далее либо клеем-пистолетом, либо нитками. Обработали. Заблаговременно резиночки вставили – вот она готова», — пояснила Софья Линникова. Если же нет ни марли, ни ваты, то на помощь придёт подгузник! Из него также вырезается контур маски, продеваются держатели и ручное изделие готово. Правда, данную модель лучше использовать один раз. А вот производственные респираторы не вызвали симпатии доктора. «К сожалению, они спасают только от крупных молекул, от вирусов они защитить не могут, честно говоря», — считает С. Линникова. Также скептически врач относится к любым тканевым маскам. Однако в защите против вируса все средства хороши. «Ко всему этому, конечно же, желательно добавить очки. По возможности плотно прилегающие. Волосы закрываем, если это где-то в магазине. На улице можно ходить более спокойно, так как это незакрытое помещение и летающего вируса как такового там не содержится», — рекомендовала доктор. Самая эффективная оборона в случае коронавируса точно не нападение. Лучше всего оставаться дома. Если же вам всё же необходимо выйти из зоны комфорта, нужно взять с собой два пакета: один – для чистых масок, а другой – для использованных. Каждую новую маску желательно обработать, а использованные выкинуть в закрытом пакете, если не собираетесь использовать их повторно.

