Как в Атырау поддержали врачей

Преподаватели Малой академии искусств имени Н.Тлендиева поддержали всех казахстанских медиков, которые круглосуточно находятся в стационарах с инфицированными коронавирусом. На одной из стен академии они нарисовали врача с открытым сердцем в маске и перчатках.

— Мы хотели поддержать всех медицинских работников, кто, рискуя здоровьем, а может и жизнью, находится в очаге инфекции. Хотели показать, что мы ценим их труд, мы вместе.

Поводом такой виртуальной поддержки стало обращение к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову 13-летней Раиды, которая встретила свой мушел жас без мамы, врача, сутками находящейся в стационаре с больными коронавирусом. Девочка просит министра сделать все возможное, чтобы больше никто не заболел и ее мама поскорее вернулась домой. Это был крик души ребенка, волнующегося за маму.

Известно, что министр здравоохранения Е.Биртанов ответил девочке через социальные сети. Поздравив Раиду с днем рождения, он пообещал передать ей в подарок книгу через маму.

Марина КУАНЫШЕВА