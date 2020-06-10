Как спасали тонувшую лошадь (ВИДЕО)

8 июня лошадь в Урале попала в сети, и стала тонуть. Это произошло у дач «Химик» вблизи пригородного поселка Курилкино.

— Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть оперативно-спасательного отрядаДЧС Атырауской области от жителей поселка, — проинформировала пресс-секретарь ДЧС Марал Хабибуллина. – Спасатели почти час работали по спасению животного, и им удалось выпутать из сетей лошадь. В страхе животное несколько разпыталось укусить людей, приплывших ради его спасения.

Операция по спасению лошади завершилась благополучно.

Светлана НОВАК

Видео ДЧС