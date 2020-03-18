Как работают поликлиники

Медицина, Новости

Как сообщила врач-эпидемиолог поликлиники №  4 Маржан Исбергенова, в связи со сложившимся чрезвычайным положением администрация просит ограничить посещения в поликлинику людей с детьми до одного года, беременных женщин и лиц старше 65 лет.


— При необходимости, медицинская помощь данной категории будет оказана по вызову на месте проживания. Вызов врача можно оформить по телефонам 24-11-43, 24-44-67, 24-20-17, 95-02-80, мобильный телефон  8-775-864-72-80.

— К нашей поликлинике закреплено 53600 человек, проживающих в микрорайонах Балыкши, Кокарна и в близлежащих селах. Мы создали несколько мобильных бригад, которые дежурят по скользящему графику и готовы выехать к пациентам. Пока работает дневной стационар, но посещение тоже ограничивается.

Между тем, не все медицинские учреждения перешли на стационар. Поликлиника № 1 г. Атырау работает в прежнем режиме.

— У нас карантина нет, — ответил на наш вопрос директор поликлиники №1 Елдос Кдрсихов. – Работаем в прежнем режиме, принимаем пациентов  в поликлинике, на дом выезжаем только по вызовам. Обращений больных меньше не стало, все в прежнем режиме.

Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

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