Как хоронят умерших от Covid-19

Тело умершего от коронавируса не подвергается вскрытию и не передается родственникам. Об этом «Прикаспийской коммуне» сообщил главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев.

— Весь алгоритм действий разработан главным санитарным врачом Казахстана. В стране на 17 июня от Covid-19 умерли 88 больных, том числе в Атырау – шесть человек. Всех их похоронили согласно алгоритму, который предоставило Министерство здравоохранения республики. В случае если у умершего было только подозрение на коронавирусную инфекцию, тело не выдается родственникам до получения лабораторных анализов, — отметил Амантай Жумагалиев. – Результаты теста выдаются достаточно быстро, в течение нескольких часов. Умерших от Covid-19 на кладбище повезут прямо из больницы.

— Как будет проведена процедура захоронения?

— Процедуру омовения и весь ритуал захоронения человека, умершего от коронавируса, проводитспециально инструктированная бригада. Люди, работа которых связана с омовением, обслуживанием трупа больных, а также с транспортировкой, должны быть в перчатках, с экранами для защиты лица, масках или респираторах, водостойких халатах с длинными рукавами или водостойкий комбинезон, надеть резиновые сапоги. Перед омовением лицо умершего нужно закрыть салфеткой, обильно смоченной в бактерицидном средстве. При необходимости хранения труп умершего нужно обернуть обильно смоченной в дезинфицирующем средстве простыней. К месту погребения тело должны везти в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу. К похоронной церемонии допускаются только близкие родственники.

— Где именно хоронят умерших от коронавирусной инфекции?

— Сразу после принятия постановления главного государственного санитарного врача республики, все меcтные акиматы определили места захоронения умерших от Covid-19. Как правило,они находится недалеко от общих могил. При этом каждого умершего хоронят в отдельной яме по религиозным канонам. К погребению допускается один священнослужитель и несколько родственников. Сам похоронный процесс проводит бригада.

— Кто проводит захоронение умерших от коронавирусной инфекции?

— Для соблюдения мер безопасности при перевозке и погребении комплектуется группа, в нее должны входить 5-7 человек из числа специалистовгородского управления или районных отделов контроля безопасности качества товаров и услуг. В эту же бригаду входят сотрудники городского и районных противочумных станций, сейчас это учреждение называется Атырауский областной филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута АйкимбаеваМинистерства здравоохранения Республики Казахстан» с подразделениями в городе и области.Работники противочумной станции отслеживают всю биологическую безопасность процедуры погребения. Следят, чтобы вся работа была проделана с учетом безопасности и предотвращения распространения опасной инфекции

— Что происходит после погребения?

— Лица, принимавшие участие в похоронной процессии и в захоронении, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Вся их спецодежда подвергается утилизации. Дезинфицируются машина, на которой переносили труп, лопаты, носилки и другие предметы.

— Можно ли похоронить человека по месту жительства?

— Погребение человека, умершего от Covid-19, проводят там, где он умер. Если человек из района скончался в областной больнице, значит его должны похоронить в городе Атырау.

Марина КУАНЫШЕВА