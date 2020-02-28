Как бизнесменам встретиться с прокурором области

Местные бизнесмены теперь могут обратиться к прокурору области через региональную Палату предпринимателей. Такую возможность дает Меморандум о сотрудничестве, заключенный между прокуратурой и Палатой предпринимателей Атырауской области.

Личный прием предпринимателей по проблемным вопросам бизнеса руководством надзорного органа будет проводиться на площадке Палаты предпринимателей на системной основе. Предприниматели смогут напрямую обратиться как к прокурору области, так и к его заместителю.

На первый личный прием прокурора области Халидуллы Дауешева пришли 8 предпринимателей. Вновь основная часть жалоб была на «КазТрансГазАймак» и решение земельных вопросов. К примеру, представитель ИП «Гаррард» Олжас Капанов рассказал, что в 2019 году уже судился с предприятием «КазТрансГазАймак» по поводу требований монополиста о предоплате за недобор и перебор газа. Тогда суд вынес решение в пользу предпринимателя.

«Теперь на 2020 год мне пришло уведомление, что нужно подписывать новые договора, и там снова повторяются пункты о необходимости предоплаты за перебор и недобор газа. Я писал им заявление, встречался с руководством, показывал им приказ министра об отмене этих требований, все бесполезно. Они говорят, что это было решение суда по договорам 2019 года, и теперь, если меня что-то не устраивает, то я могу подать в суд. Я же не могу каждый год обращаться в суд по одному и тому же вопросу», — возмущается Олжас Капанов.

Хадидулла Дауешев пообещал взять вопрос под личный контроль. Следующий прием предпринимателей на площадке Региональной палаты состоится 3 марта 2020 года. Тогда свои вопросы субъекты бизнеса смогут озвучить заместителю прокурора Атырауской области Бауыржану Жумаканову.