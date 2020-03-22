Кайрат Уразбаев: В Атырау за день собрали 35 млн тенге (+видео)

В Атырау в ходе акции «Біз біргеміз! Nur Otan» за день собрали 35 млн тенге

«Атырауские предприниматели активно поддержали стартовавшую в стране единую республиканскую акцию «Біз біргеміз! Nur Otan». Только за один банковский день мы получили подтверждающие документы о перечислении в специальный фонд 35 млн тенге. 13 миллионов уже поступило. Цель акции — обеспечить нуждающихся, а в число получателей такой помощи входят одинокие пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи, люди с особыми потребностями, антисептическими средствами, медицинскими масками и продуктами первой необходимости. Сегодня подготовлено больше 500 продуктовых наборов, 100 из них уже вручены тем, кто нуждается в поддержке общества», -рассказал аким города Атырау Кайрат Уразбаев.

Сообщив, что о своем желании принять участие в акции изъявили не только представители бизнеса, но и рядовые жители города.

Кайрат Уразбаев напомнил, что по всем проблемам, с которым они столкнулись, горожане могут обращаться к нему через страничку в Фейсбуке.

«Напишите предельно коротко и ясно, что вас волнует, и мы в максимально короткие сроки попытаемся решить вопрос», — сказал мэр города.

Виктор Бакурский

