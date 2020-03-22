Кайрат Уразбаев: В Атырау за день собрали 35 млн тенге (+видео)

Власть, Главная, Новости

В Атырау в ходе акции «Біз біргеміз! Nur Otan» за день собрали 35 млн тенге

«Атырауские предприниматели активно поддержали стартовавшую в стране единую республиканскую акцию «Біз біргеміз! Nur Otan». Только за один банковский день мы получили подтверждающие документы о перечислении в специальный фонд 35 млн тенге. 13 миллионов уже поступило. Цель акции —  обеспечить нуждающихся, а в число получателей   такой помощи входят одинокие пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи, люди с особыми потребностями, антисептическими средствами, медицинскими масками и  продуктами первой необходимости. Сегодня подготовлено больше  500 продуктовых наборов, 100 из них уже вручены тем, кто нуждается в поддержке общества», -рассказал аким города Атырау Кайрат Уразбаев.

Сообщив, что о своем желании принять участие в акции изъявили не только представители бизнеса, но и рядовые жители города.

Кайрат Уразбаев напомнил, что по всем проблемам, с которым они столкнулись, горожане могут обращаться к нему через страничку в Фейсбуке.

«Напишите предельно  коротко и ясно, что вас волнует,  и мы в максимально короткие сроки попытаемся решить вопрос», — сказал мэр города. 

Виктор Бакурский

Administrator

Related Posts

22 марта 2020 0

Спасли из-за задымленной квартиры детей

22 марта 2020 0

Число инфицированных коронавирусом увеличилось до 54 человек

21 марта 2020 0

О состоянии прибывших из ОАЭ туристов рассказали в Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *