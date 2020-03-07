Кайрат Уразбаев: «Сообщайте о городских проблемах в Фейсбук»

Не секрет, что наиболее активны в социальных сетях жители областного центра. Ежедневно только в Фейсбуке можно встретить десятки, а то и сотни возмущенных постов о том, что где-то прорвало трубу водоснабжения. Где-то на дороге образовалась яма, кто-то увидел поваленное дерево или оборванный электропровод. Кто-то негодует на качество полученного нового жилья или отсутствия около дома детский площадки или нормальной дороги. Еще одна больная тема – застройка придомовых территорий. В общем, проблемы есть и будут. Это жизнь. Вот мы и делимся ими в социальных сетях. В надежде что- городские власти нас услышат, нам помогут. А читают ли нас? С этим вопросом мы обратились к акиму города Атырау КАЙРАТУ УРАЗБАЕВУ, имеющего свою страничку в Фейсбуке.

—Кайрат Кулымович, страничка у Вас есть. А вот читаете Вы там написанное сами или ею кто –то управляет за Вас?

-Зачем бы я ее заводил, если бы не читал? Конечно, читаю. Скажу больше. Часть возникающих в городе проблем были оперативно решены именно после того, как я прочитал о них у себя в Фейсбуке. Люди это видели.

-А не боитесь, что Вас завалят жалобами, проблемами, вот сейчас узнав, куда нужно писать?

-Не боюсь. Я вообще вот что хочу сказать, отвечая на этот вопрос, для того я и завел страничку, чтобы максимально больше знать о возникающих в огромном городском хозяйстве проблемах. Поэтому посоветовал бы горожанам сразу сообщать о них мне напрямую. Благо такая возможность теперь у нас есть – быть в тесном контакте. Конечно, это право людей приглашать телевидение, журналистов или писать о проблеме у себя на странице. Но смысл какой? За всеми СМИ или тысячами постов в Фейсбуке не уследишь. Лучше сразу сообщите. Только одна просьба. Коротко, ясно. Вот то-то и то-то у нас произошло. Понимаю, люди, столкнувшись с проблемой, которая может быть не решалась годами, хотят высказаться. Но лучше все-таки коротко рассказать.

-Посмотрел Вашу страничку. Кроме жалоб там есть и благодарности. Честно скажите, приятно читать?

-Честно так честно. Не могу, конечно, сказать, что неприятно. Но некогда мне читать о том, что мы сделали. Я об этом и сам знаю. По возможности стараюсь убедиться собственными глазами. Как сегодня, когда проверил, действительно ли сгоревшую крышу пятиэтажного дама по улице Махамбета доделали. Так что, повторюсь. Сообщайте о проблемах. Не могу пообещать, что все они решаться в одночасье. Так, к сожалению, не бывает. Но постепенно, поэтапно постараемся вместе с жителями сделать максимум, чтобы этих проблем у нас было как можно меньше.

Спасибо за ответы!

Виктор Сутягин

Напомним, аким области раскритиковал департамент полиции, неделями не отвечающий на заданные в соцсетях вопросы. По словам главы региона, в числе тех, кто не реагирует на запросы людей– ТОО «РЦКУ-Атырау» (касательно газа), Атырауский филиал АО «КТЖ», АО «Казпочта».

«Руководители управлений и акимы районов, не имеющие личной страницы в Facebook, должны оперативно их создать. Очень важно установить прямой контакт с населением. В целом необходимо активизировать работу в социальных сетях», – заявил аким области подчиненным.