К выплате пособий приступят в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить казахстанцам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, пособия. Об этом президент заявил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, сообщает Акорда.

«В период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность.

Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан.

Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге).

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов наших сограждан.

При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат», — сказал президент.