Инфицированные коронавирусом выявлены в городе

Медицина, Новости

В Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Оперативном штабе, четверо инфицированных  являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1972, 1964, 1988, 1995 г.р. Заразившиеся были выявлены при прохождении скрининга и обследованны как контактные.                                                                                        5 заболевших  жители города Атырау и одна  жительница Жылыойского района 1977 г.р. Данные лица выявлены при прохождении скрининга. Еще двое обследованы, как контактные — это жительницы Макатского и Курмагазинского района 2004 и 1994 года рождения. 

Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено  1036 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших -302.

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