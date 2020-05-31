Инфицированные коронавирусом выявлены в городе

В Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Оперативном штабе, четверо инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1972, 1964, 1988, 1995 г.р. Заразившиеся были выявлены при прохождении скрининга и обследованны как контактные. 5 заболевших жители города Атырау и одна жительница Жылыойского района 1977 г.р. Данные лица выявлены при прохождении скрининга. Еще двое обследованы, как контактные — это жительницы Макатского и Курмагазинского района 2004 и 1994 года рождения.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1036 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших -302.