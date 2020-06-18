Инфекционная больница переполнена. Куда направят больных?

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В Атырау, где областная инфекционная больница переполнена, к будущей неделе для госпитализации инфицированных будет подготовлено еще одно лечебное заведение.

«Инфекционный стационар рассчитан на 180 коек. В настоящее время в нем проходят лечение 193 пациента. Семь из них помещены в реанимацию, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. На следующей неделе мы планируем отправлять часть инфицированных  в Махамбетский  район в недействующую противотуберкулезную больницу», — сообщила во время онлайн брифинга заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

Проинформировав, что лекарств для лечения больных, как и средств защиты для медиков, в настоящее время достаточно. 

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