Хотите научиться навыкам реабилитации? Нет проблем

На базе общественного фонда «Болашак К»,имеющего 20-летний опыт восстановительного лечения и медицинской реабилитации детей с особыми потребностями, откроется образовательный центр по переподготовке медицинских кадров по реабилитации.

В рамках проекта образовательные курсы пройдут 372 человека, из них 240 специалистов, а также 132 родителя детей с особенными потребностями и родственники больных после инсульта. Их научат практическим навыкам реабилитации.

По словам руководителя ОФ «БолагшаК» ЖибекБисеновой, в области количество детей с особыми образовательными потребностями составляет более 6 тысяч, а количество детей инвалидов – 3341. Только около 20-30% детей из этого числа имеют возможность получать комлексную реабилитацию.Как правило, она нерегуляная, так как пациент получает реабилитационные услуги только один раз в год. Тому причиной является недостаточное количество реабилитационных центров на местах, сложность получения квоты и долгое ожидание очереди в республиканские реабилитационные центры. Учитывая растущее с каждым годом количество детей с особыми потребностями по всему Казахстану, дожидаться своей очереди в республиканские реабилитационные центры нашим детям приходится 3-4 года. Поэтому этотпроект очень актуален с учетом дефицита кадров и недостаточной квалификации у практикующих специалистов по реабилитологии в нашей области.

На базе общественного фонда «Болашак К»,имеющего 20-летний опыт восстановительного лечения и медицинской реабилитации детей с особыми потребностями, откроется образовательный центр по переподготовке медицинских кадров по реабилитации.

В рамках проекта образовательные курсы пройдут 372 человека, из них 240 специалистов, а также 132 родителя детей с особенными потребностями и родственники больных после инсульта. Их научат практическим навыкам реабилитации.

По словам руководителя ОФ «БолагшаК» ЖибекБисеновой, в области количество детей с особыми образовательными потребностями составляет более 6 тысяч, а количество детей инвалидов – 3341. Только около 20-30% детей из этого числа имеют возможность получать комлексную реабилитацию.Как правило, она нерегуляная, так как пациент получает реабилитационные услуги только один раз в год. Тому причиной является недостаточное количество реабилитационных центров на местах, сложность получения квоты и долгое ожидание очереди в республиканские реабилитационные центры. Учитывая растущее с каждым годом количество детей с особыми потребностями по всему Казахстану, дожидаться своей очереди в республиканские реабилитационные центры нашим детям приходится 3-4 года. Поэтому этотпроект очень актуален с учетом дефицита кадров и недостаточной квалификации у практикующих специалистов по реабилитологии в нашей области.

Жанат ШАЯХМЕТОВА