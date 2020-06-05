Главный транспортный инспектор подозревается во взятке

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Как сообщает пресс-служба  департамента по противодействию коррупции по Атырауской области, в отношении руководителя областной инспекции транспортного контроля начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 366 УК РК . Эта статья предусматривает наказание за получение  взятки в крупном размере. 

Пресс-служба антикоррупционного ведомства сообщает, что по версии следствия  руководитель ведомства получил взятку в размере 150 тысяч тенге от предпринимателя за выдачу разрешения на осуществление грузовых перевозок и общее покровительство. 

« Также установлено, что руководитель инспекции с 2017 года по настоящее время вопреки установленному запрету лично управлял ИП по аренде спецтехники, оформленном на близкого родственника, с предоставлением  ИП преимуществ и покровительства», – сообщает детали обвинения антикоррупционная служба.

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