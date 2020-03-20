Где появились заражённые коронавирусом в Казахстане

Медицина, Новости

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили медики Казахстана. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип на брифинге.

По его словам, два случая обнаружены в Караганде — пациентами оказались пассажиры авиарейса Минск — Караганда. Еще три заражения выявили в Алма-Ате — две женщины прибыли из Берлина и молодой человек — из Франции.

Отметим, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 49 человек, в том числе 25 — в Нур-Султане, 22 — в Алма-Ате и 2 — в Караганде.

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