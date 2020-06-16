Еще два летальных случая от короновируса в Атырау

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Как сообщили в управлении здравоохранения области, мужчина 1965 г.р., до поступления в провизорный госпиталь, болел в течение 5 дней. После этого обратился за медицинской помощью в  поликлинику. Общее состояние  при поступлении в больницу крайне тяжелое, за счет интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности.

Второй мужчина 1963 г.р. из Кульсары. Состояние при поступлении крайне  тяжелое за счет интоксикационного синдрома, дыхательной недостаточности.   Проведены все лечебные и реанимационные  мероприятия, однако состояние не улучшалось.

Заключительный диагноз пациентов: КВИ, двухсторонняя полисегментарная пневмония.

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