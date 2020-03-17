Экспресс-тесты на коронавирус появились в продаже

К настоящему моменту в Казахстане проведено 10 тысяч тестов на коронавирус, сообщили в министерстве здравоохранения.

О тестах на коронавирус рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Сегодня для того, чтобы поставить диагноз, тестов у нас достаточно. Мы закупили дополнительно 60 тысяч тестов, они уже летят в Казахстан. Мы уже использовали 10 тысяч тестов. Еще дозаказали 50 тысяч тестов», — сказал министр Биртанов.

Минздрав считает, что тестов хватит на всех. Также министр ответил гражданам, которые хотят провериться «на всякий случай». Поликлиники не оказывают такие услуги.

«Все хотят провериться — в этом нет никакого смысла. Вы проверились, у вас все хорошо — вы завтра пошли на базар или в магазин… Это просто деньги, выброшенные на ветер — сегодня ты здоров, завтра ты поконтактировал (с зараженным)», — пояснил Биртанов.

Вместе с тем, будут открыты дополнительные лаборатории, а в продаже, по словам министра, уже появились экспресс-тесты.

«У нас будут открыты дополнительные лаборатории. Вот на днях появились в продаже экспресс-тесты, они, конечно, не настолько достоверны, но они могут отфильтровать и показать наличие антител», — добавил глава Минздрава.

Напомним, в Казахстане людям с признаками ОРВИ предписано вызывать врача на дом. Врач оценит состояние больного и определит, нужна ли госпитализация и тест на коронавирус.