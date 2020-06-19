Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из окна ребенок выпал 18 июня вечером. С диагнозом черепно-мозговая травма, ушибы девочка была доставлена в Курмангазинскую районную больницу. Произошел инцидент в селе Акколь Курмангазинского района.

Напомним, в Атырау выпавший 16 июня из окна с 5-го этажа двухлетний малыш подключен к искусственной вентиляции легких.

С начала года это уже четвертый случай, когда дети в области падали из окон многоэтажек.

Виктор Сутягин