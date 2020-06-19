Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Атырауской области

Главная, Новости, Происшествия

Двухлетняя девочка выпала из окна  второго этажа в Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, из окна ребенок выпал 18 июня вечером. С диагнозом черепно-мозговая травма, ушибы девочка была доставлена в Курмангазинскую районную больницу. Произошел инцидент в селе Акколь Курмангазинского района.

Напомним, в  Атырау выпавший 16 июня из окна с 5-го этажа двухлетний малыш подключен к искусственной вентиляции легких.

С начала года это уже четвертый случай, когда дети в области падали из окон многоэтажек. 

Виктор Сутягин 

Administrator

Related Posts

19 июня 2020 0

Центр примирения открылся в Атырау ⠀

19 июня 2020 0

Директора поликлиники №4 подозревают в присвоении денег

19 июня 2020 0

Число выздоровевших от коронавируса достигло 1031 человека

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *