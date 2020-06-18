Две женщины скончались от Covid-19 в Атырау

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От коронавирусной инфекции скончались две женщины -73 и 40 лет, сообщает управление здравоохранения Атырауской области. 

По информации облздрава, скончавшиеся – жительницы города Атырау 1947 и 1980 годов рождения. 40-летняя жительница пригородного села Таскала 8 июня  обратилась в медучреждение с жалобами на общую слабость, сухой частый кашель, отсутствие аппетита, тошноту, неоднократную  рвоту. После чего она оперативно  была госпитализирована в провизорный стационар Атырауской областной больницы. По алгоритму пациентка прошла ПЦР-тест, который показал  положительный результат. Также врачи диагностировали у пациентки двухсторонние изменения в легких в виде «матового стекла».

При поступлении состояние женщины оценивалось как «средней тяжести» за счет симптомов общей интоксикации. Она находилась в сознании, были жалобы на отсутствие аппетита, рвоту, температура тела 37 С , покраснение в горле, сухой частый кашель, дыхание свободное.  В отделении были проведены лечебные мероприятия согласно клиническому протоколу. 

— Вечером 17 июня состояние пациентки резко ухудшилось, она потеряла сознания и была срочно переведена в реанимационное отделение. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут, врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако в 21:30 была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз: «COVID-19», двухсторонняя полисегментарная пневмония, причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии, — рассказали в управлении здравоохранения. 

Вторая скончавшаяся — 73-летняя жительница г.Атырау, 12 июня поступила из  провизорного стационара Атырауской областной больницы  в реанимационное  отделение. При переводе  была подключена к аппарату ИВЛ, находилась в коматозном состоянии.

— Состояние больной при поступлении в АОБ №2 было крайне тяжелым. По телефону неоднократно проводились консультации с  реаниматологом, пульмонологом Республиканского ситуационного центра. Несмотря на проведенные мероприятия, 17 июня в 20.40 была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз: «COVID-19»,  двухсторонняя  полисегментарная пневмония, тяжелая форма, сопутствующий диагноз — гипертоническая  болезнь с преимущественным поражением сердца, ожирение. В результате осложнения возникла полиорганная и острая дыхательная недостаточность, — заключили в облздраве. 

Отметим, что по данным на 18 июня в Атырауской области зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

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