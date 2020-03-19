Два кафе нарушили режим чрезвычайного положения. Дела в суде

На руководство двух кафе полиция передала материалы в суд за нарушение режима работы при чрезвычайном положении в стране.

— При проведении мероприятий в кафе и ресторанах, частных домах должно быть не более 50 человек и выдерживаться график работы до 22 часов. За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 476 КоАП РК, — пояснил начальник местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области Алибек КАИРОВ. – К адмответственности привлекается руководство 2 кафе — в городе Атырау и в Исатайском районе. В данных заведениях нарушили режим работы. Материалы направлены в суд.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции различные мероприятия с участием большого количества людей в кафе и ресторанах, частных домах запрещены.

Светлана НОВАК