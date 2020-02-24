ДТП: в городе горел автобус

В Атырау после столкновения с легковой машиной загорелся автобус.

«ДТП с участием автомобиля Hyundai Sonata и автобуса ПАЗ произошло сегодня в Атырау на пересечении улиц Тайманова и Алиева. В результате столкновения автобус, принадлежащий одной из организаций, загорелся. В момент столкновения в автобусе находились водитель и трое пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель легковой машины обратился за помощью к медикам. После осмотра был отправлен домой», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что назначен ряд экспертиз.

Виктор Бакурский