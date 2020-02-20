«Диверсия» на Черной речке

Причиной повторной аварии на канализационной трубе на Черной речке, произошедшей 14 февраля, сотрудники «Атырау облысы су арнасы» назвали возможную «диверсию» со стороны хулиганов. Теперь расследованием обстоятельств инцидента будет заниматься полиция.

Напомним, первая авария на Черной речке произошла 13 февраля в 19 часов.

«Примерно в половине первого ночи 14 февраля при ликвидации аварии на коллекторе Ø500 был установлен металлический хомут соответствующего размера и закреплен с обеих сторон тремя болтами, — проинформировал пресс-секретарь КГП «Атырау облысы су арнасы» Азамат Сарсембаев. — При установке хомута болты были затянуты до полного уплотнения, что не допускало протечки воды на массивной канализационной трубе.

Как оказалось, спустя несколько часов на Черной речке опять все залило фекалиями.

— При очередном обходе места ликвидированной аварии 14 февраля в 23 часа 30 минут была обнаружена протечка воды под установленным хомутом, в результате ослабления хомута из-за выкрученного до середины длины центрального болта, — сообщил Азамат Сарсембаев. — Закрепленные болты и гайки не могут самопроизвольно открутиться. Более того, ослабление только центрального болта наполовину длины попросту невозможно.

Руководство «Атырау облысы су арнасы», посчитав, что второй инцидент произошел из-за действий хулиганов, обратилось с заявлением в правоохранительные органы. В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт регистрации заявления.

Светлана НОВАК