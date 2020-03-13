Девушка потребовала алименты с отца

В Жылыойском районном суде завершено рассмотрение гражданского дела о взыскании алиментов на оплату за обучение. Девушка обратилась в суд с иском о взыскании со своего отца алиментов до достижения ею 21 года. Мотивировав тем, что обучается на очном отделении медицинского колледжа, а за учебу платить нечем. Отец оплачивал алименты дочке до 18 лет, но после достижения ее совершеннолетия поступление алиментов прекратилось.

В ходе судебного заседания обеим сторонам удалось прийти к медиативному соглашению, по условиям которого истица отказалась от иска. Ответчик обязался погасить дочке расходы за два года обучения в сумме 80 тыс. тенге.

Светлана НОВАК