ЦОНы работают до 17. Оказывают услуги, недоступные онлайн

В связи с началом действия карантина принято решение об изменении режима работы Центров обслуживания населения. Количество оказываемых ЦОНами услуг будет ограничено. Граждане смогут получить только услуги, которые недоступны онлайн. При этом все ЦОНы по стране будут работать до 17.00.

Среди услуг, которые продолжат оказывать Центры обслуживания населения – выдача паспортов и удостоверений личности, назначение пенсий и различных видов пособий и т.д.

На сегодня 80% государственных услуг автоматизированы и доступны на портале электронного правительства eGov.kz, мобильном приложении eGov Mobile, а также через телеграм-бот. В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг, граждане могут обратиться в Единый Контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов. Звонок бесплатный. Как сообщалось ранее, Министерством совместно с АО «НИТ», АО «Казахтелеком» и НАО «Правительство для граждан» проведена работа по усилению контакт-центра.

Вместе с тем, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности настоятельно рекомендует гражданам не посещать ЦОНы без острой необходимости, так как Центры обслуживания населения являются местами массового скопления людей.