Цепная реакция — 2

Цепь преткновения сняли. У въезда во двор жилого многоквартирного дома №71 по проспекту Азаттык установили дорожный знак «Движение запрещено». Городские власти, не откладывая дело в долгий ящик, пошли навстречу пожеланиям жильцов дома.

Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, по поручению градоначальника КайратаУразбаева на месте побывал и ознакомился с ситуацией заместитель акима Ринат Джанглишов. Учитывая, что двор жилого дома не сквозной, а также наличие рядом благоустроенной парковки, было решено установить дорожный знак «Движение запрещено».

Довольные жители не скупились на теплые слова в адрес акима города.

– Мы очень благодарны главе нашего города Кайрату Уразбаеву, который быстро решил нашу проблему. Очень символично, что дорожный знак установлен в праздничный день – День защиты детей. Ведь мы беспокоились, прежде всего, за их безопасность, – высказалась жительница дома Алмагуль.

– У нас всегда было безопасно, спокойно. Именно поэтому в нашем дворе всегда многолюдно, особенно сейчас, когда большинство городских площадей на ремонте. Сердечное спасибо «ПК», которая оказала нам большую поддержку, и акимугорода, – сказала мама прекрасных малышей Наташа Ли.

Напомним, что 29 мая в «ПК» был опубликован материал «Цепная реакция», где мы рассказали о ситуации, сложившейся во дворе пятиэтажного дома. Жильцы рассказали, что вынуждены были установить цепь с замком с торца дома исключительно ради обеспечения безопасности жильцов до установки дорожного знака. Дело в том, что несмотря на предписание полиции, руководитель жилищной инспекции городского акимата Кайрат Хабиев заявил, что не видит резона устанавливать дорожный знак. И вроде бы обычная ситуация приняла весьма неожиданный оборот. Пользователь Фейсбука 26 мая в своем посте обратил внимание на «самоуправство» жителей дома, и, что самое примечательное, акиматотреагировал сразу. Руководителя КСК обязали убрать цепь. Однако в тот день представитель КСК не смог убедить жителей «Детского мира» (как называют этот дом в народе) отказаться от идеи с цепью для воспрепятствования проезду машин.

Вечером 29 мая жители дома № 71 украсили злополучную цепь шариками и рисунками «Жолжоқ», «Машинам – нет». На другой день цепь они сняли и вместо нее протянули нарядную ленту с яркими шарами, обращая таким образом внимание главы города на безопасность во дворе большого многоквартирного дома в центре нефтяной столицы. И финалом этой истории стал конкурс рисунков на асфальте.

Что и говорить, ситуация во дворе вызвала большой общественный резонанс. В социальных сетях люди высказывали свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Одни были против таких действий жильцов, которые, еще раз подчеркнем, бились исключительно за безопасность своих детей. Другие поддерживали, и таких мнений, надо заметить, было гораздо больше.

И вот, красивый финал – дорожный знак установлен, и вроде можно было поставить жирную точку. Но уже вечером того дня и на следующий день, 2 июня, во двор под запрещающий знак нагло въехали две автомашины. Жители сразу их сфотографировали и отправили в полицию. Реакция полиции была моментальной. На водителя автомашины КIA был оформлен административный протокол. Осталось оформить адмдело на второго нарушителя.

Что же получается? Неужели для нас, атыраусцев, самая действенная мера – цепь, а не закон?

Светлана НОВАК