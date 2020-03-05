Цены на медицинские маски: кто сколько запросит

Самым популярным товаром в аптеках в последнее время стали медицинские маски. Их стоимость уже не регулируется государством, средняя цена на изделие 50 тенге.

— Масок все меньше и меньше, — отметил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Сара Уразова. — Ожидаем к середине марта большую партию товара, а на сегодня на складах аптек в наличии более восьми тысяч таких защитных средств.

Как отмечают врачи, масок не хватает, потому что спрос огромный, хотя критической ситуации нет. К тому же она не защищает от вирусных заболеваний дыхательных путей. Маску носит только больной, чтобы не передавать вирус другим. В Казахстане четыре предприятия занимаются изготовлением масок, но так как материал импортируется, пока полностью обеспечить население не удается.

По мнению санитарных врачей, требовать ношение масок в дошкольных и учебных заведениях не совсем правильно. Достаточно тщательного утреннего осмотра медперсоналом.

Как сообщил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Амантай Жумагалиев, Министерство здравоохранения Республики Казахстан не давало никаких рекомендаций насчет обязательного ношения медицинских масок в образовательных и других учреждениях.

Марина КУАНЫШЕВА