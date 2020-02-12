COVID-2019 — новое название коронавируса

Всемирная организация здравоохранения нарекла коронавирус официальным названием. Теперь он будет называться Covid-19. Об этом сообщил вчера глава организации ТедросАдханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Жненеве.

«У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», -приводит его слова «РИА Новости». Гебрейесуспояснил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Напомним, вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Жертвами пневмонии нового типа стали уже 1018 человек.

