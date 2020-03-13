Что запрещается в области в связи с угрозой коронавируса

Под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова прошло заседание комиссии регионального штаба по организации мероприятий санитарно- эпидемиологического противодействия коронавирусной инфекции.

Руководитель управления здравоохранения Байтолла Газизов доложил о проделанной работе по обеспечению безопасности в области и выполнении данных ранее поручений.

«Как известно, Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирус пандемией. В связи с этим заместителем Премьер-министра РК Ералы Тогжановым дан ряд поручений»,-отметил глава региона и поставил следующие конкретные задачи.

1.Начиная с 13 марта запретить все массовые мероприятия, в том числе прекратить проведение праздничных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, конференций, семинаров и выставок, показы в кинотеатрах; 2. Все общественные места, учреждения образования, здравоохранения, центры обслуживания населения, точки общественного питания, рынки, торговые дома, вокзалы, аэропорты, гостиницы, места скопления людей перевести на усиленный санитарно-дезинфекционный режим; 3.Запретить экскурсии учеников за пределы региона во время каникул; 4.Проводить дезинфекцию общественного транспорта;

5.Обеспечить выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. Начиная с 16 марта колледжи и высшие учебные заведения перевести на дистанционное обучение, в том числе дистанционно осуществлять все виды оценки знаний.

6. Запретить поездки на международные спортивные, культурные и туристические мероприятия, проводимые в странах категорий1а, 1б, 2-3.

