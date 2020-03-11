Что увидел и с кем общался Махамбет Досмухамбетов в Доме дружбы

Власть, Новости

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил Дом Дружбы и ознакомился с работой этнокультурных объединений региона.
Как рассказала заведующая секретариатом АНК Атырауской области Гульмира Шакирова, в  области работают 19 этнокультурных объединений. Каждое из них вносит свой вклад в развитии общенационального единства и общественного согласия. Каждое мероприятие, проводимое под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, направлено на единение народа и укрепление мира и дружбы.

Как известно, важным фактором единства общества является знание всеми государственного — казахского языка. Многие молодые люди разных национальностей изучают казахский язык. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Глава региона осмотрел​ здание Дома дружбы, в котором размещены также государственное учреждение «Қоғамдық келісім» и этнокультурные объединения региона.
— У нас нет конфликтов на межнациональной почве. Но никогда не лишне проводить разъяснительную работу, особенно среди молодежи. У нас хорошая история взаимоотношений и этим надо дорожить. Те ценности, которые передаются из поколения в поколение, необходимо беречь, — сказал Махамбет Досмухамбетов.

Представители этнокультурных объединений поделились с главой региона своими планам. Перед акимом области был  поставлен ряд вопросов.

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