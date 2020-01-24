Что увидел и о чем говорил Махамбет Досмухамбетов в Махамбетском районе

Глава региона Махамбет Досмухамбетов побывал в населённых пунктах района, где ознакомился с вопросом обеспечения чистой питьевой водой, состоянием внутрипоселковых дорог, а также проблемами развития сельского хозяйства.



Первым объектом посещения акима области стало село Береке. В прошлом году здесь было проложено 2,4 км дорожного полотна, разработана ПСД на реконструкцию еще 19,3 км дорог.

В ходе поездки также был затронут вопрос установки пункта распределения электросетей, а также трансформаторных подстанций. Одной из приоритетных задач, по мнению главы региона, является обеспечение населения чистой питьевой водой.



В ходе визита в Махамбетский район Махамбет Досмухамбетов побывал на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории района — ТОО «Meken Chiken», ТОО «СП Первомайский», а также ТОО «Агро онiмдерi». Глава региона ознакомился с деятельностью местных производителей, а также поручил руководству района оказывать всяческую поддержку предприятиям.

Далее рабочая поездка акима Атырауской области продолжилась визитом в сельский округ Сарайшык. Здесь Махамбет Досмухамбетов ознакомился с проектом туристического центра.

В селе Тандай глава региона посетил социальные объекты — школу, детский сад и лечебную амбулатрию. Выслушав все проблемные вопросы, поручил ответственным органам оказать содействие в их решении.



Поездка завершилась посещением центральной районной больницы в с. Махамбет. Также глава региона ознакомился со строительством трехэтажного 60-квартирного дома.

Без внимания акима области не остались и отдалённые населённые пункты Махамбетского района, где Махамбет Досмухамбетов ознакомился с работой социальных объектов.