Что стало причиной распространения COVID-19 в районах области

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев.

По информации спикера, инфицированные COVID-19 зарегистрированы в нескольких населенных пунктах районов области.

— Этому причина, распространение вируса воздушно-капельным путем. Этим вирусом может заразиться любой человек. Поэтому необходимо соблюдать строгие санитарные нормы на тех предприятиях, которым разрешено возобновить свою деятельность. Каждый должен задуматься о своей безопасности, — сказал Амантай Жумагалиев.