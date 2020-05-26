Что стало причиной распространения COVID-19 в районах области

Нефть-Газ, Новости

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал  и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев.

По информации спикера, инфицированные COVID-19 зарегистрированы в нескольких населенных пунктах районов области.

— Этому причина, распространение вируса воздушно-капельным путем.  Этим вирусом может заразиться любой человек. Поэтому необходимо соблюдать строгие санитарные нормы на тех предприятиях, которым разрешено возобновить свою деятельность. Каждый должен задуматься о своей безопасности, — сказал Амантай Жумагалиев.

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