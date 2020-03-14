Что нужно знать о Көрісу

В общем-то, Көрісу это не праздник в общепринятом смысле. Көрісу это такой ритуальный визит к родным и близким старше себя. Обнять, поздравить с тем, что пережили еще одну зиму, узнать, как дела, не нужна ли какая помощь. Поскольку раньше, у кочевников, пережить зиму в целости и сохранности, особенно ее последний период, не было чем-то само собой разумеющимся. Көрісу — это не Наурыз. На западе Казахстана, где Көрісу очень распространено, мне кажется, вообще Наурыз не праздновали. Во всяком случае, я никогда не встречал, чтобы старики как-то отмечали именно Наурыз. Хотя, я, конечно, не этнограф, на истину в этом вопросе не претендую. Я слышал, что Көрісу когда-то было характерно для всех казахов, но в большинстве регионов забылось. Хотя и сегодня можно встретить воспоминания об этом в каком-нибудь селе под Кегенем. Так мне рассказывали там старики. Как-то они это немного по-другому называли, подзабыл уже, но суть одна. Көрісу не происходит 14-го марта, Көрісу начинается в этот день и длится некий неопределенный период. Так, во всяком случае, принято в Атырау, где это практически обязательно. Люди в повседневной жизни при встрече обнимаются и говорят друг другу «Бір жасыңызбен!». Более младший должен первым подойти к более старшему. Но особенно это важно в отношении пожилых родственников — қарттар. К ним надо специально приехать, посетить и пообщаться, рассказать новости своей семьи за прошедший год и, за чашкой чая внимательно выслушать обзор новостей кучи родственников за отчетный период. Аже, или как там, в Атырау, еще говорят — шеше, такая бабушка — патриарх рода, владеет ситуацией досконально и в мельчайших деталях, так что терпением надо запастись как следует. Там это вообще все очень серьезно. Каждое посещение учитывается и протоколируется. Непосещение считается нарушением устава, хамством и влечет серьезные репутационные потери. А репутация среди родственников в Атырау — это все! Ну разве что ты какой-нибудь аким. Хотя нет, вряд ли это сойдет с рук даже акиму. Не говоря уже о каком-нибудь начдепе или главспеце. Причем, Көрісу может быть только при личной встрече! Live, что называется. Это нельзя сделать по телефону, ватсапу или тем более передать через кого-нибудь. Так что ваши открытки в социальных сетях, по большому счету, не канают! В общем, Көрісу — хороший, теплый древний обычай. Настоящий праздник весны. И он вполне мог бы стать общенациональным казахстанским. Поскольку, в отличии от Наурыза, восьмого марта, нового года, айтов и прочих, он истинно местный, аутентичный, сохранивший свой исконный, понятный смысл, и абсолютно чистый от всякой религиозной и политической идеологии.

Автор: Айдар Ерғали

Алматинская область