Что делать с авто из Армении

Граждане Армении не имели права продавать авто казахстанцам.По крайней мере те, что были ввезены в страну после 10 октября 2014 года. Государственные органы РА об этом прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? И что можно предпринять в сложившейся ситуации разбирался корреспондент kolesa.kz Алексей Старков.

Запрет на отчуждение машин, зарегистрированных в Армении в так называемый льготный период, прописан в Приложении 5 «Договора о присоединении РА к Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 года. В пункте 35 данного документа, как говорится, чёрным по белому декларируется, что автомобили, поставленные на учёт в Армении для личного пользования «могут временно ввозиться на территорию других государств — членов Евразийского экономического союза только лицами, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ в Республике Армения, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов». А ввоз и использование подобных машин на территории других государств ЕАЭС, «а также их отчуждение, передача в пользование, распоряжение на территории других государств — членов Евразийского экономического союза допускаются только при условии их таможенного декларирования в таможенных органах этих „других“ государств и уплаты таможенных пошлин и налогов». (Подобные требования, к слову, распространяются и на кыргызские авто.)

Подписывая договор, официальные лица Армении с данным требованием согласились. Но «запретные машины», тем не менее, из страны потекли. А армянские полицейские преспокойненько позволяли реализовывать их «чужакам». Специально или по незнанию? Учитывая, сколько денег на казахстанцах заработали граждане братской республики, этакая «наивность» армянских стражей порядка вызывает большие сомнения.

Что Армения должна была ограничить экспорт этих автомобилей в страны ЕАЭС, признал в ходе правительственного часа в парламенте и вице-премьер РА Мгер Григорян. Чиновник заявил, что льготный период, предоставленный Армении в рамках ЕАЭС, был призван решить социальные вопросы, однако в большей степени использовался в коммерческих целях, «что стало неожиданностью для стран-партнёров».

«Мы имеем то, что имеем, и необходимо найти пути и возможности урегулирования ситуации. Наиболее остро стоит вопрос с Казахстаном. На данный момент в Армении находится делегация из этой страны, которая прибыла именно с целью упорядочить этот процесс. Я думаю, в ближайшее время решение будет найдено. Более детально я вам сейчас представить не могу, поскольку это подразумевает довольно сложный процесс», — цитирует Verelq.am армянского вице-премьера.

А что остаётся казахстанцам, купившим армянские авто? С юридической точки зрения они имеют право отправиться на них в РА продать или через суд попытаться признать сделки купли/продажи недействительными, так как заключены договоры были с нарушением законов. Процесс этот хлопотный, недешёвый и требующий немало времени. Но какую-то часть денег таким образом, скорее всего, удастся вернуть. Хотя не исключено, что армянские и казахстанские власти «найдут» иное «решение».