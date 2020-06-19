Число выздоровевших от коронавируса достигло 1031 человека



Еще шестнадцать пациентов выписались из инфекционного стационара Тенгизского месторождения, сообщает управление здравоохранения Атырауской области.

Сегодня, 19 июня, стало известно о шестнадцати выздоровевших от Covid-19 в Атырауской области.

— Контрольный тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат у шестнадцати рабочих Тенгизского месторождения. 14 мужчин и две женщины были выписаны из инфекционного стационара, — сообщили в облздраве.

Отметим, что на сегодня число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 1031 человека.