Число крупных ДТП с начала года назвали в полиции

Главный, Новости, Происшествия
25

  «Аварии через день фиксируют дорожные полицейские в 2020 году .За 24 дня произошло 11 крупных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, 15 получили травмы различной степени тяжести»,-сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.                     Напоминая водителям, что По информации синоптиков впереди нас ожидают туман, метель, гололедица. Скорость ветра местами будет достигать 30 метров в секунду.
Марина Куанышева

Administrator

Related Posts

25 января 2020 0

100 килограммов плова раздали нуждающимся члены Гражданского совета в Атырау

25 января 2020 0

В Назарбаев Интеллектуальной школе новый руководитель

24 января 2020 0

Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *