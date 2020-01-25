Число крупных ДТП с начала года назвали в полиции

«Аварии через день фиксируют дорожные полицейские в 2020 году .За 24 дня произошло 11 крупных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, 15 получили травмы различной степени тяжести»,-сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области. Напоминая водителям, что По информации синоптиков впереди нас ожидают туман, метель, гололедица. Скорость ветра местами будет достигать 30 метров в секунду.

Марина Куанышева