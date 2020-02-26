Бытовой конфликт: двое получили ножевые ранения

23 февраля между двумя казахстанским рабочими 34-х и 22-х лет одного из ТОО произошел бытовой конфликт, в результате которого оба получили ножевые ранения и были госпитализированы в областную больницу. В настоящее время их состояние стабильное.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый — третий участник конфликта — задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Вместе с тем, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что во время конфликта от ножевого ранения скончался гражданин Турции. Департаментом полиции по факту распространения заведомо ложной информации проводится досудебное расследование.

В ходе проверки также установлено, что работающие в компании иностранные рабочие не причастны к конфликту. Вместе с тем, в отношении иностранных граждан осуществляется проверка на законность осуществления трудовой деятельности.

Марина КУАНЫШЕВА