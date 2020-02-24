Будут ли допускать в детсады непривитых детей

Во время обсуждения проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», которое проходило в Алматы, представители Министерства здравоохранения рассказали о том, как будет решаться вопрос с отказом от вакцинации, передает NUR.KZ.

«Что входит в обязательную вакцинацию и добровольную вакцинацию, четкие критерии расписали. Почему люди отказываются? Во-первых, это недоверие к качеству вакцины. В последнее время вакцины получаем только качественные. Вакцины будут и в государственных учреждениях, и в частном секторе одинаковые. Никто не сможет завезти вакцины, которые не прошли контроль. Мы усилили контроль за ввозом, доставкой, хранением, транспортировкой. Ответственность самогоработника-медика усилили. Сегодня на 1 врача приходится три медсестры, и вот одна медсестра может позволить себе позвонить, посмотреть, узнать, как состояние ребенка в поствакционный период», — сообщила депутат мажилиса парламента Зауреш Аманжолова.

Она рассказала и о том, как будет решаться вопрос допуска в дошкольные учреждения непривитых детей.

«Мы пришли к консенсусу, что есть понятие “коллективный иммунитет”. Если в группе до 95% вакцинированы, то 5% мы можем допускать», — сообщила Аманжолова.

Также по этому поводу высказался и глава Минздрава.

«Мы прекрасно понимаем, что были обращения от родителей, у детей которых были осложнения. Это неправильная подготовка, безусловно, мы не снимаем с себя ответственность. Сейчас мы разработали план о соблюдении качества вакцинации. Это конкретный план действий на этот год, что мы должны сделать, чтобы вакцинация была безопасной. Все мероприятия будут предусмотрены», — заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Напомним, ранее сообщалось, что дети, которым не были поставлены необходимые прививки, не будут приниматься в школы и детские сады.