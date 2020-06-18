Бриллианты не для вора

С декабря прошлого года сотрудники полиции искали группу воров, которые занималась кражами из домов атыраусцев. 14 июня домушников удалось задержать.

По словам начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева, преступники совершали кражи путем отжатияпластиковых окон.

– Преступная группа в составе трёх человекзанималась кражами из домов частного сектора. Им инкриминируется причастность к 10 фактам краж, – поставил в известность К. Умбеткалиев.

Только из одного дома преступники похитили охотничье ружье с патронами, ювелирные изделия, наручные часы с бриллиантами, тем самым нанесли ущерб на сумму свыше 1 млн 500 тысяч тенге.

Светлана НОВАК