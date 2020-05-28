Браконьерство на Каспии: КНБ задержано 98 человек

Почти 4 тысяч кг осетровых изъяли у браконьеров пограничники на Каспии в ходе оперативно-профилактических мероприятий, информирует пресс-служба КНБ РК.

«Пограничной службой КНБ в период с 31 марта 2020 года совместно с ПС ФСБ РФ осуществляются оперативно-профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспия.

Задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима Государственной границы и 71 режима территориальных и внутренних вод (моря).

Арестовано 65 плавательных средств, 42 двигателя, 4 транспортных средства, орудия браконьерского лова: более 236 км сетей и калад, 66 вентерей, 55,1 тыс. крючьев и т.д.

Изъята из незаконного браконьерского оборота рыба осетровых пород – 763 шт. (3,8 тыс.кг), частиковых пород – 4947 шт. (2,5 тыс. кг), а также 43 тюленя.

Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 85,6 млн тенге.

В результате действий Пограничной службы выпущено в естественную среду обитания 3824 шт. живой рыбы (в т.ч. 695 осетровых видов) и 43 тюленя. Наложен штраф в размере 1,88 млн тенге.

Предотвращен экологический ущерб в размере более 1 млрд тенге», — говорится в сообщении.