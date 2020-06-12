Брак в девять этажей

Девятиэтажный дом в мкр. Береке, сданный в прошлом году, непригоднен для эксплуатации и нуждается в срочном ремонте конструкций. Об этом стало известно в результате проверки здания, проведенной Специальной мониторинговой группой (СМГ) и проектным офисом «Атырау — адалдық алаңы».

72-квартирный дом стоимостью более 788 млн тенге построен в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Его заказчиком является городской отдел строительства, а подрядчиком выступило ТОО «Атырау Ж.Б.И. — 2005». Технадзор здания вело ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», надзор авторский — ТОО «Атыраугенплан».

Как сообщили члены мониторинговой группы, в 2018 году при возведении фундамента, колонн цокольного и первого этажей, а также рам первого и частично второго этажей были допущены прогибы железобетонных балок (ригелей), превышающие предельно допустимых значения по длине несущих конструкций. В ответ на замечания технадзора и заказчика, подрядчик — ТОО «Атырау Ж.Б.И. — 2005» — организовал техническое обследование объекта в ТОО «Техэксперт-Эко».

На основании технического заключения эксперта Т. Картимова, состояние 72-квартирного жилого дома было оценено по третьей категории — как «недостаточно удовлетворительное, ограниченно работоспособное состояние». Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности. Также было указано, что для продолжения нормальной эксплуатации требуются работы по устранению поврежденных конструкций, местами — с усилением.

Однако ТОО «Атырау Ж.Б.И. — 2005» проигнорировало данное замечание, а должностными лицами отдела строительства объект был принят без замечаний, и денежные средства выплачены в полном объеме.

Представители СМГ и «Атырау — адалдық алаңы» провели мониторинг вышеуказанного дома в мкр. Береке. Как выяснилось, на сегодняшний день 51 квартира этого жилого дома заселена жильцами. Вместе с тем, здание находится под угрозой разрушения без соответствующего укрепления -имеются трещины в цокольном этаже.

— Для определения степени разрушения и возможности дальнейшей эксплуатации объекта СМГ обратилась в уполномоченный орган — управление государственного архитектурно-строительного контроля и к специалистам в области строительства, — заявила руководитель проектного офиса Альфия Адиева. — Согласно заключению специалиста ИП «Судебно-строительная экспертиза и оценка», здание жилого дома не пригодно к дальнейшей эксплуатации без проведения работ по усилению конструкций. На данный момент получено письмо от управления государственно-архитектурного контроля об исправлении нарушений в течение гарантийного срока. Предварительные затраты на строительно-монтажные работы по усилению железобетонных ригелей в здании 72-квартирного жилого дома составляют около 30 млн. тенге.

По словам А. Адиевой, аналогичная ситуация ранее выявлена в 23-квартирном доме в Индерском районе, также построенном по госпрограмме «Нұрлы жер».

Алма ТУРГАНОВА