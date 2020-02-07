Больше 800 родителей отказались делать пробу Манту своим детям

В прошлом году больше 800 родителей запретили делать пробу Манту своим детям. Также в 2019 году 466 новорожденным, а это рекордное число за последние пять лет, вакцинация против туберкулеза не проводилась. Причина — из-за отказа родителей.

«Дети, которым не делалась проба Манту, являются потенциально опасными для окружающих сверстников, так как медики не имеют возможности своевременно выявить туберкулез и начать лечение. По Атырауской области в 2019 году выявлено 426 случаев впервые заболевших туберкулезом, в 2018 году было зарегистрировано 469 больных. Это почти на 32 процента выше республиканского показателя», — сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и улуг. Проинформировав, что медицинские работники и специалисты городского и районного управления контроля качества безопасности товаров и услуг проводят разъяснительные работы среди радикальных групп населения о важности вакцинации против инфекционных заболеваний.

«После встреч с родителями из числа отказавшихся дополнительно было привито вакциной БЦЖ 52 ребенка за три последних года», — говорит главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Зульфия КАЙРЕДЕНОВА.

Остальных убедить, что даже один заболевший туберкулезом ребенок может заразить окружающих, поэтому нужно делать прививку, не удалось.

Марина КУАНЫШЕВА