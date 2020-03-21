«Biz birgemiz» в Исатае

Исатайский филиал партии «Nur Otan» в целях недопущения распространения опасного вируса среди населения принял участие в республиканской акции «Biz birgemiz». При поддержке акимата района на выделенные средства местными крупными предприятиями и представителями бизнеса волонтеры от молодежного крыла «Jas Otan» и молодежного ресурсного центра разносят продукты и необходимые гигиенические принадлежности одиноким старикам, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

Кроме того, в республиканской акции принял участие член политического совета партии «Nur Otan», депутат городского маслихата Алибек Семгалиев, который организовал помощь в районе сорока семьям.

Алма ТУРГАНОВА