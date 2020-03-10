Безопасность продукции под контролем

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области за февраль отобрал 271 наименование продукции, в том числе и в непродовольственной группы товаров. Экспертиза показала- 41% не соответствуют установленным требованиям технических регламентов.

Из 112 несоответствующих проб продукции основная доля приходится на импортную — 97,3% или 109 пробы.

Как и за текущий период прошлого года, основными являются нарушения производителями правил маркировки – 87,5%, несоответствие по микробиологическим показателям – 3,6%, заявленным свойствам или физико-химическим показателям – 8,9%, что является обманом потребителей.

Исследованием охвачены все основные группы продуктов, в том числе молочные, мясо птицы, мясная и рыбная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, соковая продукция, энергетические и другие безалкогольные напитки, фрукты и овощи, питьевая вода и прочие продукты.

Из непродовольственной группы товаров контролем охвачены детские игрушки, одежда, обувь, товары бытовой химии, средства гигиены, стеклоомывающая жидкость, парфюмерия и косметика, материалы, контактирующие с пищей.

По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 36 предписаний.

В случае обнаружения несоответствующей заявленным стандартам продукции на прилавках магазинов, можно в письменном виде обратиться в Департамент контроля качества товаров и услуг Атырауской области (г.Атырау, ул. Гурьеская 7а) или в его территориальные управления.